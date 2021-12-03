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1 час назад

Проводы Меркель с должности канцлера в Берлине показали на видео

Проводы находящейся у власти 16 лет канцлера Ангелы Меркель прошли возле здания Министерства обороны Германии в Берлине. Видео появилось на портале «Ruptly».

Стоит отметить, Меркель попросили выбрать три музыкальных произведения, которые сыграет оркестр во время церемонии. В эти минуты в Берлине официально провожают Меркель с должности канцлера. Одной из них стала «Ты забыл цветную плёнку» восточногерманской исполнительницы Нины Хаген, которая считается «крёстной матерью» немецкой панк-музыки.

Канцлер Германии покинет свой пост в декабре. Голосование бундестага по новому канцлеру Германии состоится 8 декабря. Ожидается, что новым канцлером станет председатель социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

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