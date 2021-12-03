Проводы Меркель с должности канцлера в Берлине показали на видео

Проводы находящейся у власти 16 лет канцлера Ангелы Меркель прошли возле здания Министерства обороны Германии в Берлине. Видео появилось на портале «Ruptly».

Стоит отметить, Меркель попросили выбрать три музыкальных произведения, которые сыграет оркестр во время церемонии. В эти минуты в Берлине официально провожают Меркель с должности канцлера. Одной из них стала «Ты забыл цветную плёнку» восточногерманской исполнительницы Нины Хаген, которая считается «крёстной матерью» немецкой панк-музыки.