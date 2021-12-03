В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
49 минут назад

Захарова опубликовала фото Лаврова с песцом и восхитила пользователей

Пользователей соцсетей восхитила фотография министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанная официальным представителем ведомства Марией Захаровой. На кадре глава МИД запечатлен за столом, над которым висит фотография с изображением песца. Запись опубликована в Facebook Захаровой.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — говорится в записи, сделанной на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Многие пользователи восхитились публикацией: «Троллят на государственном уровне», «Хочется сказать обоим: мимими», «Очень эпично».

страница Марии Захаровой в Facebook

Другие пользователи увидели подтекст в записи Захаровой: «Большой такой песец, полный...», «Песец подкрался незаметно», «Это намек "партнерам", если ЧО?»

Ранее в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме глава МИД России также в шутливой форме обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам. После вступительного слова министров российские и американские корреспонденты начали наперебой выкрикивать свои вопросы. «Не кричите на нас!» — со смехом заявил тогда российский министр.

Политика,Видео,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД,ОБСЕ,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители