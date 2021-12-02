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20 минут назад

В КПРФ назвали вероятный срок выписки Рашкина из больницы

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которому провели операцию в больнице, вероятно, выпишут в пятницу, 3 декабря. Такой срок назвал РИА Новости его коллега по партии, депутат Николай Коломейцев.

В КПРФ назвали вероятный срок выписки Рашкина из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он пока в больнице. Может, завтра выпишут», — сказал парламентарий.

30 ноября стало известно, что Валерий Рашкин попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни, ему была проведена операция.

25 ноября в Государственной Думе проголосовали за лишение коммуниста депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором была обнаружена туша убитого лося. Позже он признался в убийстве животного. В четверг, 2 декабря, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел против Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.

Политика,Николай Коломейцев,Валерий Рашкин,Александр Бастрыкин,КПРФ,Госдума,СКР,РИА Новости,
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