В КПРФ назвали вероятный срок выписки Рашкина из больницы

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина , которому провели операцию в больнице, вероятно, выпишут в пятницу, 3 декабря. Такой срок назвал РИА Новости его коллега по партии, депутат Николай Коломейцев .

25 ноября в Государственной Думе проголосовали за лишение коммуниста депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором была обнаружена туша убитого лося. Позже он признался в убийстве животного. В четверг, 2 декабря, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел против Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.