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48 минут назад

«Говорите по-русски»: Захарова сделала замечание грузинской журналистке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила грузинскую журналистку задать вопрос главе МИД России Сергею Лаврову по-русски.

Захарова сделала замечание грузинской журналистке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», во время пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова к российским СМИ в Стокгольме журналистка канала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе начала задавать вопрос министру на английском языке.

Захарова прервала грузинскую журналистку и обратила внимание, что Нуцубидзе говорила по-русски, когда просила участвовать в пресс-подходе.

«Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», - сказала Захарова.

«Это проблема?» - отреагировала журналистка.

«Ну, просто здесь российские журналисты… Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», - попросила Захарова.

Журналистка стала настаивать, что хочет задать вопрос на английском.

«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» - заявила Захарова.

Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В начале встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном российский министр в шутку попросил представителей СМИ, выкрикивающих вопросы, не кричать на него.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД,ОБСЕ,
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