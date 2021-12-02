Захарова сделала замечание грузинской журналистке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила грузинскую журналистку задать вопрос главе МИД России Сергею Лаврову по-русски.
Как сообщает РИА «Новости», во время пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова к российским СМИ в Стокгольме журналистка канала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе начала задавать вопрос министру на английском языке.
Захарова прервала грузинскую журналистку и обратила внимание, что Нуцубидзе говорила по-русски, когда просила участвовать в пресс-подходе.
«Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», - сказала Захарова.
«Это проблема?» - отреагировала журналистка.
«Ну, просто здесь российские журналисты… Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», - попросила Захарова.
Журналистка стала настаивать, что хочет задать вопрос на английском.
«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» - заявила Захарова.
Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В начале встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном российский министр в шутку попросил представителей СМИ, выкрикивающих вопросы, не кричать на него.