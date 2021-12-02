В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
35 минут назад

Путин - владельцу шахты «Листвяжная» : «Совет директоров только деньги считает?»

Президент России Владимир Путин отчитал главу совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева за отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная», передает РИА «Новости».

Путин - владельцу шахты: «Совет директоров только деньги считает?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Путин обратился к Федяеву и поинтересовался:

«Михаил Юрьевич Федяев, а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?»

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.

Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения зарплат шахтеров

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.

Политика,Михаил Федяев,Владимир Путин,РИА Новости,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители