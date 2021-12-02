Путин - владельцу шахты: «Совет директоров только деньги считает?»

Президент России Владимир Путин отчитал главу совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева за отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная», передает РИА «Новости».

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В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Путин обратился к Федяеву и поинтересовался:

«Михаил Юрьевич Федяев, а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?»

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.