Путин - владельцу шахты: «Совет директоров только деньги считает?»

Президент России Владимир Путин отчитал главу совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева за отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная», передает РИА «Новости».
В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Путин обратился к Федяеву и поинтересовался:
«Михаил Юрьевич Федяев, а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?»
25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.