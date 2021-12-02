Захарова назвала вступление Украины в НАТО «красной линией» для России

— Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе, — рассказала дипломат.

России после окончания «холодной войны», как уточнила она, неоднократно давались заверения, что НАТО не будет продвигаться на восток. Данные обещания были забыты и не выполнены, приводит слова Захаровой сайт МИД.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.