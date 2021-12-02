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47 минут назад

Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная»

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Такую причину назвал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости в четверг, 2 декабря.

Путин назвал причину трагедии на шахте «Листвяжная»
Фото: ТАССТАСС

«Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности», — заявил глава государства.

Он добавил, что к настоящему времени власти региона уже поручили ответственным органам проверить все шахты в Кузбассе. В частности, им предстоит оценить противопожарное состояние объектов, а также проверить наличие и исправность датчиков, которые показывают уровень метана в воздухе.

Тела еще двух погибших подняли из шахты «Литсвяжная»

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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