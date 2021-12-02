Путин назвал причину трагедии на шахте «Листвяжная»

Он добавил, что к настоящему времени власти региона уже поручили ответственным органам проверить все шахты в Кузбассе. В частности, им предстоит оценить противопожарное состояние объектов, а также проверить наличие и исправность датчиков, которые показывают уровень метана в воздухе.