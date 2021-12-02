В Кремле опасаются войны Украины с Россией: «Видим прямую угрозу»

Кремль видит прямую угрозу России со стороны Украины , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он выразил опасения, что Киев может использовать все возможности — в том числе силовые — чтобы посягнуть на регионы РФ.

«Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения. Мы анализирует высказывания [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы видим прямую угрозу в адрес России. Подобные формулировки означают, что киевский режим способен использовать все возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российские регионы», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Пресс-секретарь привел в пример заявление Зеленского о том, что «возвращение Крыма» станет философией Украины. Он отметил, что киевские власти транслируют достаточно агрессивную риторику.

Песков также добавил, что Украина делает все возможное, чтобы не выполнять Минские договоренности. По его мнению, это говорит о том, что Киев не исключает для себя силового решения конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь добавил, что ситуация на востоке Украины и возможность возобновления боевых действия является предметом особой озабоченности Кремля.