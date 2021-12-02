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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о единой валюте России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия не ведут предметные переговоры о введении единой валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о единой валюте с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет РБК, так Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что единой валютой двух стран в будущем станет рубль.

«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введения единой валюты», - подчеркнул представитель Кремля.

В 2018 году власти двух стран начали обсуждать интеграционные проекты для Союзного государства России и Белоруссии. В рамках Союзного государства у стран может появиться единая валюта, единая таможенная служба, суд и счетная палата.

Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ, но в сентябре 2021-го Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ об интеграции.

Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральная таможенная служба,Счетная палата,РБК,
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