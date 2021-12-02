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26 минут назад

Глава Пентагона призвал РФ "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией с Украиной

Соединенные Штаты призывают Россию быть более открытой и "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле. Ее транслировало американское оборонное ведомство на своем сайте.

Глава Пентагона обратился к России с призывом по Украине
Фото: ReutersReuters

Американского министра попросили прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе.

Путин пригрозил Украине ответными мерами

"Мы надеемся, что [российский президент Владимир] Путин будет более открытым и они [российские власти] будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе", - утверждал Остин.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще делают заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Политика,Дмитрий Песков,Министерство обороны,Пентагон,
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