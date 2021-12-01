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23 минуты назад

Стало известно о состоянии Рашкина после операции

Депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину провели операцию на правом глазу. Все прошло штатно. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря партии в Мосгордуме Никиту Попова.

Стало известно о состоянии Рашкина после операции
Фото: ТАССТАСС

«Только что разговаривал с Валерием Федоровичем. Вторая плановая операция — первая была в конце сентября – прошла нормально, все в штатном режиме. Уже в пятницу он планирует выйти на работу», — приводятся в материале слова Попова.

По его словам, через месяц Рашкину снова предстоит посетить врачей для планового осмотра.

Ранее сообщалось, что депутата госпитализировали в больницу из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни.

В октябре Рашкина задержали с тушей убитого лося на запрещенной для охоты территории. Через месяц после инцидента в Госдуме приняли решение о лишении депутата неприкосновенности.

Политика,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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