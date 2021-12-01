Мишустина возмутило поведение двух губернаторов

Мишустин отчитал «хихикавших» на совещании губернаторов
Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание двум губернаторам, «хихикавшим» во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Нарушителями оказались главы Новгородской и Калининградской областей Андрей Никитин и Антон Алиханов.
«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие. Мы понимаем прекрасно, что бизнес разный и многие из предпринимателей, которым надо решать свою конкретную задачу, они могут, скажем так, не хотят использовать более сложнотехнологические навыки», — приводится в материале реакция Мишустина на произошедшее.
Заседание комиссии прошло сегодня, 1 декабря.
По данным газеты «Известия», до его начала Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 128 миллиардов рублей на строительство автомагистралей федерального значения, в частности трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.