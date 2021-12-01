Мишустина возмутило поведение двух губернаторов

«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие. Мы понимаем прекрасно, что бизнес разный и многие из предпринимателей, которым надо решать свою конкретную задачу, они могут, скажем так, не хотят использовать более сложнотехнологические навыки», — приводится в материале реакция Мишустина на произошедшее.