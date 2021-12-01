Путин проверил рояль на открытии центра искусства

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря побывал в культурном центре искусств «Дом культуры» ГЭС-2 » на Болотной набережной в Москве . Глава государства решил проверить рояль и понажимал на клавиши.

«Путин в центре «Дом культуры» ГЭС-2 «увидел рояль и не удержался», — сообщает telegram-канал RIA Rremlinpool. Президент РФ решил проверить звук и нажал на клавиши инструмента.

«Дом культуры» ГЭС-2 » откроется в Москве 4 декабря. Здание расположено на Болотной набережной в здании бывшей городской электростанции. В культурном центре находится пространство для проведения встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины и заведения общепита, сообщает Life.