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25 минут назад

Путин проверил рояль на открытии центра искусства. Видео

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря побывал в культурном центре искусств «Дом культуры» ГЭС-2 » на Болотной набережной в Москве. Глава государства решил проверить рояль и понажимал на клавиши.

Путин проверил рояль на открытии центра искусства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин в центре «Дом культуры» ГЭС-2 «увидел рояль и не удержался», — сообщает telegram-канал RIA Rremlinpool. Президент РФ решил проверить звук и нажал на клавиши инструмента.

«Дом культуры» ГЭС-2 » откроется в Москве 4 декабря. Здание расположено на Болотной набережной в здании бывшей городской электростанции. В культурном центре находится пространство для проведения встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины и заведения общепита, сообщает Life.

Политика,Владимир Путин,
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