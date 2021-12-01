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1 час назад

В Кремле анонсировали поездку Путина и Лукашенко в Крым

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко совершат совместную поездку в Крым, когда для этого будет подходящий момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в Кремле сочли очень важным заявление Лукашенко в интервью РИА Новости о том, что Крым де-факто и де-юре является российским.

Напомним, что ранее Лукашенко сказал, что Крым принадлежит России и заявил о намерении посетить полуостров. По словам президента, он уже несколько раз обсудил с Путиным предстоящую поездку и отметил, что ожидает приглашения от российского коллеги. Лукашенко напомнил, что во время предыдущих визитов всегда приземлялся в Севастополе и знает «каждый метр аэропорта "Бельбек"».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Крыму в любое время, но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров на 8 годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года.

В Крыму отреагировали на планы Лукашенко посетить полуостров

Политика,Видео,Михаил Шеремет,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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