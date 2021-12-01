В Кремле анонсировали поездку Путина и Лукашенко в Крым

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в Кремле сочли очень важным заявление Лукашенко в интервью РИА Новости о том, что Крым де-факто и де-юре является российским.

Напомним, что ранее Лукашенко сказал, что Крым принадлежит России и заявил о намерении посетить полуостров. По словам президента, он уже несколько раз обсудил с Путиным предстоящую поездку и отметил, что ожидает приглашения от российского коллеги. Лукашенко напомнил, что во время предыдущих визитов всегда приземлялся в Севастополе и знает «каждый метр аэропорта "Бельбек"».