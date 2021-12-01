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1 час назад

Россия пригрозила выслать американских дипломатов

Если США не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов в Вашингтоне, до 1 июля 2022-го территорию РФ покинет еще одна группа сотрудников дипмиссии США в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

«Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифры россиян», — пригрозила дипломат.

По словам Захаровой, подобное требование предъявляют и российским дипломатам, фактически высылая их спустя три года работы.

Так дипломат прокомментировала требование Вашингтона, выдвинутое в отношении сотрудников российской дипмиссии в США. 27 российских дипломатов должны покинуть страну 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года: то есть, всего 54 человека.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — объявила Захарова.

Стали известны подробности визита главы ЦРУ в Москву

При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. Однако посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, напротив, говорил о принуждении к отъезду. В частности, США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

Политика,Видео,Мария Захарова,Анатолий Антонов,ЦРУ,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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