Россия пригрозила выслать американских дипломатов

Если США не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов в Вашингтоне, до 1 июля 2022-го территорию РФ покинет еще одна группа сотрудников дипмиссии США в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

«Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифры россиян», — пригрозила дипломат.

По словам Захаровой, подобное требование предъявляют и российским дипломатам, фактически высылая их спустя три года работы.

Так дипломат прокомментировала требование Вашингтона, выдвинутое в отношении сотрудников российской дипмиссии в США. 27 российских дипломатов должны покинуть страну 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года: то есть, всего 54 человека.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — объявила Захарова.