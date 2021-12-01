«Киев становится все более наглым»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совфеде заявил, что Украина перебрасывает войска к линии соприкосновения в Донбассе и границе с Россией. Он также оценил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном перемещении ядерного оружия альянса на Восток Европы и прокомментировал скандальную турецкую карту тюркских народов, на которой оказались в том числе и регионы РФ.

Ситуация в Донбассе

Как сообщает РИА "Новости", в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти "активно посылают тяжелое вооружение к линии соприкосновения". Он также отметил, что давно подтверждены данные о перемещении ВСУ к российской границе.

"Россия готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках контактной группы и нормандского формата", - добавил глава МИД РФ.

В свою очередь представитель ведомства Мария Захарова заявила на брифинге 1 декабря, что Украина стянула в Донбасс 125 тыс. военнослужащих – половину всего личного состава вооруженных сил.

"Киев фактически расписался в отказе от мирного разрешения конфликта", - сказала Захарова.

Выступая в Совфеде, Лавров также заявил о "наглости Киева" по отношению к Москве. Однако российское государство не намерено "срываться".

"Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений", - сказал министр.

Не исключил Лавров и санкционного воздействия на Украину.

"Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия", - прокомментировал дипломат возможный ответ на невыполнение Киевом Минских соглашений.

По его мнению, с точки зрения соответствующей резолюции Совбеза ООН, Украина представляет собой "потерянный случай".

"Вы слышали, как президент Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: Минские договоренности - это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против РФ. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь", - сказал Лавров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" рассказала о шутке, которую она увидела "в интернете".

"Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат", - сказала Матвиенко, комментируя заявления сенаторов о недружественной политике стран Запада по отношению к Российской Федерации.

Она добавила, что "так называемым партнерам" стоит иметь это в виду. Но при этом парламентарий заверила, что Россия не собирается нападать на Украину, утверждения о возможном нападении являются ложью.

Соплеменники

Прокомментировал Сергей Лавров также карту "тюркского мира", подаренную ранее турецкими националистами президенту Турции Тайипу Эрдогану. На карте в состав гипотетического пантюркистского проекта были включены некоторые регионы Российской Федерации.

"Я не вижу ничего зазорного в том чтобы поддерживать связи с соплеменниками... И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность", - сказал Лавров.

По его словам, "соплеменники" и "представляющие народы СССР соотечественники" могут также быть обнаружены на постсоветском пространстве, в ФРГ, Израиле, США и Аргентине. При этом, добавил Лавров, президент РФ Владимир Путин может обсудить с турецким лидером Эрдоганом его предложение о посредничестве Турции между Москвой и Киевом.

Лукашенко и Столтенберг

Оценивая слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на территории республики, Лавров призвал воспринимать слова политика как "предостережение Западу".

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров. Лукашенко ранее заявил, что Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на территории РБ, если на аналогичный шаг НАТО пойдет в Польше.

Лавров также отметил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переброски ядерных сил альянса в Восточную Европу "безрассудны и запредельно агрессивны".

"Господин Столтенберг заявил, что если Германия не хочет, мы тогда на восток передвинем ядерное оружие. Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода, как бы помягче сказать, безрассудство все-таки остановилось?" - приводит его слова РИА "Новости".

Совфед доволен МИДом

После выступления Лаврова спикер Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента согласна с оценкой работы МИД президентом Путиным.

"Действительно, работать внешнеполитическому ведомству в тех сложных условиях в мировой политике - беспрецедентного давления на Россию, чтобы сдерживать ее развитие и так далее - конечно, очень сложно", - добавила она.

Кроме того, Матвиенко назвала Лаврова "очень опытным капитаном", который "очень умело управляет большим многотысячным кораблем сотрудников". Наконец, призвала спикер Совфеда почему-то "не так остро реагировать на какие-то вопросы". Какие именно – она не уточнила.

"Я согласна с некоторыми оценками, что, может быть, и нам, в том числе парламентариям, не надо так остро реагировать и масштабировать какие-то вопросы, которые даже не заслуживают серьезного к ним отношения. Иногда мы сами в этом перебарщиваем", - сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации рассказала о шутке, которую она увидела "в интернете".