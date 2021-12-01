QR-коды для посадки на самолёт начали требовать в регионе РФ

С 1 декабря в Хабаровском крае с пассажиров стали требовать QR-код для региональных перелетов. Ранее пассажиры были обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Требования носить маски и соблюдать все меры предосторожности сохранились. Об этом пишут РЕН ТВ.

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Как заявил руководитель «Хабаровских авиалиний» Юрий Кондратчик, изменения для пассажиров минимальны. Уже с 18 июня на большинство маршрутов требовалось предъявить отрицательный ПЦР-тест или QR-код. Кондратчик пояснил, что для считывания кода у работников «Хабаровских авиалиний» есть специальное оборудование.

Уточняется, что требовать QR-коды будут только на краевых перелетах. Также каждый пассажир сохраняет за собой право приехать в аэропорт, сделать экспресс-тест на COVID-19 и пройти регистрацию на рейс.

В ближайшее время требование на предъявление QR-кодов для посадки в самолет распространится по всем регионам страны. Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.