Киселев рассказал о разговоре с Лукашенко

Генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал разговор напряженным, а ответы белорусского лидера – искренними.
Как сообщает «БелТА», Киселев признался, что впервые встретился с Лукашенко, и интервью стало для него «человеческим открытием».
«Я, конечно, задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение президента, я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать», - признался журналист.
По словам Киселева, у интервью получилась «хорошая драматургия». Журналист отметил, что Лукашенко обращался к ряду исторических событий и фактов, говорил о будущем, а также сообщил «нелицеприятные вещи» в отношении Европы и Запада.
Кроме того, одной из тем стали его личные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.