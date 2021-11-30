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13 минут назад

Киселев рассказал о разговоре с Лукашенко

Генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал разговор напряженным, а ответы белорусского лидера – искренними.

Киселев рассказал о разговоре с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «БелТА», Киселев признался, что впервые встретился с Лукашенко, и интервью стало для него «человеческим открытием».

«Я, конечно, задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение президента, я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать», - признался журналист.

По словам Киселева, у интервью получилась «хорошая драматургия». Журналист отметил, что Лукашенко обращался к ряду исторических событий и фактов, говорил о будущем, а также сообщил «нелицеприятные вещи» в отношении Европы и Запада.

Кроме того, одной из тем стали его личные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,РИА Новости,
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