Киселев рассказал о разговоре с Лукашенко

«Я, конечно, задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение президента, я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать», - признался журналист.