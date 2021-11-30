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40 минут назад

В Госдуме ответили на иск Рашкина

В комиссии по этике Государственной Думы пока не ознакомились с иском лишенного неприкосновенности экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Отари Аршба.

В Госдуме ответили на иск Рашкина
Фото: ТАССТАСС

В то же время Аршба отметил, что комиссия по этике не обязана пускать на свои заседания адвокатов, на чем настаивал Рашкин.

«Это заседание комиссии, а не судебное заседание. Он письменно обращался, мы письменно ему ответили. Это во-первых. А во-вторых, я сейчас на региональной неделе, как и вся комиссия, все коллеги. Когда вернемся на следующей неделе, тогда и ознакомимся с иском и будем разбираться», — цитирует его издание.

Аршба также заявил, что, по его мнению, заседание комиссии прошло без нареканий.

Рашкин подал в Тверской районный суд Москвы иск к Госдуме и Аршбе после того, как его адвокатов не пустили на заседание комиссии по этике, принявшей решение о снятии неприкосновенности с депутата. Рашкин считает, что на заседании были представители гособвинения.

Ранее стало известно, что экс-депутат попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре его задержали в Саратовской области за рулем машины, в которой также была обнаружена туша убитого лося.

Политика,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,Газета.Ru,
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