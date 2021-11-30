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12 минут назад

Лукашенко анонсировал визит в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по договоренности с главой российского государства Владимиром Путиным намерен посетить Крым, где он не был с момента воссоединения полуострова с Россией, пишет РИА Новости.

Лукашенко анонсировал визит в Крым
Фото: ТАССТАСС

«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

По его словам, этот вопрос с российским президентом обсуждался трижды.

«И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим», - уточнил президент Белоруссии.

Он рассказал, что поездку планируется начать с Севастополя, так как ранее прилетая в Крым, он всегда приземлялся в этом городе.

«Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много. А я в Севастополе, в аэропорту, в аэродроме знаю каждый метр», - подчеркнул Лукашенко.

Также он сообщил, что хочет посетить аэродром Бельбек.

«Мне, говорю, интересно будет посмотреть. Вот, говорит (Путин), полетим туда - если хочешь, на шхуне, полетим на самолете. Там приземлимся, я тебе покажу, что сделано. Я у него начал спрашивать дорогу, доделал ли он с Бельбека и на Севастополь туда, на Ялту. Он все об этом детально знает», - добавил белорусский президент.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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