Лукашенко анонсировал визит в Крым

«Мне, говорю, интересно будет посмотреть. Вот, говорит (Путин), полетим туда - если хочешь, на шхуне, полетим на самолете. Там приземлимся, я тебе покажу, что сделано. Я у него начал спрашивать дорогу, доделал ли он с Бельбека и на Севастополь туда, на Ялту. Он все об этом детально знает», - добавил белорусский президент.