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38 минут назад

"Меня пугают Китаем с 2000 года": Путин о "китайской угрозе"

Владимир Путин заявил, что те, кто с 2000 года пугал его Китаем, сами испугались и начали менять свою политику по отношению к этой стране. Так он ответил на вопрос о «китайской угрозе» в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», сообщают «Известия».

"Меня пугают Китаем с 2000 года": Путин о "китайской угрозе"
Фото: ReutersReuters

«Меня пугают Китаем начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду — нормам международного права. Но факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер — например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а, наоборот, напрягает ситуацию», — подчеркнул Путин.

Ранее, 28 ноября, научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по РФ Изабель Соукинс заявила, что российско-китайское военное сотрудничество угрожает западным государствам катастрофическими последствиями. Анализируя недавнее решение об увеличении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, она предостерегла США о риске потерять свое положение на мировой арене.

Политика,Генри Джексон,Владимир Путин,газета "Известия",
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