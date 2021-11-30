"Меня пугают Китаем с 2000 года": Путин о "китайской угрозе"

«Меня пугают Китаем начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду — нормам международного права. Но факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер — например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а, наоборот, напрягает ситуацию», — подчеркнул Путин.