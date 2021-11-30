Стали известны подробности визита главы ЦРУ в Москву

По данным газеты, провести очную встречу планируют в первой половине 2022 года. С помощью нее в Вашингтоне рассчитывают выиграть время, чтобы укрепить единство между союзниками и восстановить утраченный политический диалог в вопросе урегулирования военного конфликта в ДНР и ЛНР.