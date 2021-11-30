Стали известны подробности визита главы ЦРУ в Москву

Глава ЦРУ Уильям Джозеф Бернс в ходе своего визита в начале ноября в Москву обсудил возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным газеты, провести очную встречу планируют в первой половине 2022 года. С помощью нее в Вашингтоне рассчитывают выиграть время, чтобы укрепить единство между союзниками и восстановить утраченный политический диалог в вопросе урегулирования военного конфликта в ДНР и ЛНР.
Также в материале WP упоминается онлайн-беседа президентов США и России.
«Джо Байден и его помощники готовятся к телефонному разговору с Владимиром Путиным, который состоится в заочном формате в следующем месяце. Во время подготовки обсуждаются варианты сдерживания вторжения России на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение новых санкций», — говорится в материале.