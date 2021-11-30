Путин пригрозил Украине ответными мерами

Если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в течении нескольких минут, то Россия будет вынуждена создать в ответ такую же угрозу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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Как отметил глава государства во время выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», страна уже сейчас может ответить на подобную угрозу со стороны соседей.

Говоря о якобы готовящемся вторжении России на Украину Путин отметил, что о вводе войск РФ на Западе говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не случилось.

«Дело не во вводе войск — надо наладить отношения. Им если это удастся — все будет хорошо», — подчеркнул президент.