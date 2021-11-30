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1 час назад

Путин пригрозил Украине ответными мерами

Если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в течении нескольких минут, то Россия будет вынуждена создать в ответ такую же угрозу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин пригрозил Украине ответными мерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил глава государства во время выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», страна уже сейчас может ответить на подобную угрозу со стороны соседей.

Говоря о якобы готовящемся вторжении России на Украину Путин отметил, что о вводе войск РФ на Западе говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не случилось.

«Дело не во вводе войск — надо наладить отношения. Им если это удастся — все будет хорошо», — подчеркнул президент.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск возле границ страны. По словам главы государства, такая информация доказывает заинтересованность Запада в ситуации в Донбассе, а спецслужбы Украины держат ситуацию под контролем.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ВТБ Капитал,РИА Новости,
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