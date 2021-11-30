Путин назвал главную проблему России

Президент России Владимир Путин назвал демографическую проблему главной для страны на ближайшие десять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Выступая на форуме «Россия зовет!», президент рассказал, что его особенно тревожит демографический спад. Эта проблема приобрела системообразующий характер, подчеркнул он.

«Эта проблема приобрела и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год», - подчеркнул он.

В своем послании Федеральному собранию в 2021 году Путин заявил о чрезвычайной ситуации в области демографии в стране и обозначил цель, в рамках которой средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет к 2030 году.

Президент отмечал, что ситуацию усугубила пандемия: Россия столкнулась с коронавирусом, еще не оправившись от последствий демографических ударов сороковых и девяностых годов прошлого века.

Президент поручил правительству свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми и принять меры поддержки одиноких родителей.