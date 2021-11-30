Путин назвал главную проблему России

Президент России Владимир Путин назвал демографическую проблему главной для страны на ближайшие десять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на форуме «Россия зовет!», президент рассказал, что его особенно тревожит демографический спад. Эта проблема приобрела системообразующий характер, подчеркнул он.
«Эта проблема приобрела и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год», - подчеркнул он.
В своем послании Федеральному собранию в 2021 году Путин заявил о чрезвычайной ситуации в области демографии в стране и обозначил цель, в рамках которой средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет к 2030 году.
Президент отмечал, что ситуацию усугубила пандемия: Россия столкнулась с коронавирусом, еще не оправившись от последствий демографических ударов сороковых и девяностых годов прошлого века.
Президент поручил правительству свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми и принять меры поддержки одиноких родителей.
С тех пор в РФ ввели выплату беременным россиянкам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, - 6350 рублей ежемесячно. Также с 1 июля одинокие родители могут оформить выплату на детей от восьми до 17 лет. Размер пособия равен 50 процентам прожиточного минимума (ПМ) для детей в регионе проживания.