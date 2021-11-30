Путин допустил новые меры поддержки россиян

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что власти не исключают введения новых мер поддержки россиян в пандемию. Об этом сообщает ТАСС.

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О возможных дополнительных мерах поддержки президент рассказал на форуме «Россия зовет!».

Путин подчеркнул, что новые решения будут приниматься, «исходя из имеющихся возможностей». Все действующие меры укладываются в рамки бюджета, подчеркнул он.

Экономисты ранее спрогнозировали, что некоторые категории россиян могут получить единовременную выплату к Новому году.

Экономист Андрей Лобода предполагал, что речь может идти о новой выплате пенсионерам. Эксперт напомнил, что в декабре 2020-го Владимир Путин на большой пресс-конференции объявлял о единовременной выплате пяти тысяч рублей на детей до семи лет включительно.