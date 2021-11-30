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1 час назад

В МИД рассказали о десятках самолетов НАТО у границ России

Российские военные еженедельно фиксируют полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО у границ страны. Об этом рассказали в МИД России во вторник, 30 ноября, передает РИА Новости.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, каждую неделю средства объективного контроля РФ выявляют близ границ страны более 50 летательных аппаратов Североатлантического альянса.

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», — отметили в МИД. При этом там подчеркнули, что все меры, которые Москва принимает в ответ на подобные провокации, являются адекватными и сдержанными.

Ранее в ноябре Минобороны России неоднократно заявляло о росте интенсивности воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в Черном море. В частности, в данном районе замечали патрульные самолеты P-8А «Посейдон» ВМС США, стратегические самолеты-разведчики U-2S ВВС США и французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль».

Раскрыта роль России в усилении НАТО

Президент России Владимир Путин также выражал обеспокоенность действиями США в Черном море. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

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