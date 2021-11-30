В МИД рассказали о десятках самолетов НАТО у границ России

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать», — отметили в МИД. При этом там подчеркнули, что все меры, которые Москва принимает в ответ на подобные провокации, являются адекватными и сдержанными.