Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие начала диалога с Украиной по транзиту газа, передает РИА Новости . Россия начнет переговоры с Киевом лишь после того, как сможет продать топливо, а тема транспортировки является вторичной, заявил спикер в разговоре с журналистами.

Глава украинской компании по транспортировке топлива «Нафтогаз» Юрий Витренко 30 ноября заявил о нежелании российской стороны вести переговоры о продлении контракта о перекачке газа после 2024 года. «Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому"», — прокомментировал Песков. Однако он добавил, что для транзита газа нужно сначала найти конечных покупателей в Европе.