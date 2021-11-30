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19 минут назад

Кремль назвал условие начала переговоров с Украиной по транзиту газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие начала диалога с Украиной по транзиту газа, передает РИА Новости. Россия начнет переговоры с Киевом лишь после того, как сможет продать топливо, а тема транспортировки является вторичной, заявил спикер в разговоре с журналистами.

Глава украинской компании по транспортировке топлива «Нафтогаз» Юрий Витренко 30 ноября заявил о нежелании российской стороны вести переговоры о продлении контракта о перекачке газа после 2024 года. «Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому"», — прокомментировал Песков. Однако он добавил, что для транзита газа нужно сначала найти конечных покупателей в Европе.

«Пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», — заявил пресс-секретарь президента.

«Нет даже намека»: Киев испугался остаться без российского газа

Политика,Видео,Юрий Витренко,Дмитрий Песков,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,
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