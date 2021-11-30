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36 минут назад

В Кремле высказались о штрафах за отказ от вакцинации

В Кремле не рассмотривают возможное введение штрафов или лишения свободы за отказ от вакцинации, как в Австрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков.

Ранее в газете Presse появилась информация, что отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии будет наказываться штрафом в размере до 7,2 тыс. евро. Канцлер Австрии Александер Шелленберг объявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена с 1 февраля 2022 года.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - ответил Песков на вопрос о вероятности введения подобных мер в России.

Вакцинация все еще считается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, в то же время большинство пациентов в медицинских учреждениях — это непривитые.

Ранее в оперштабе заявили, что в России впервые с 15 октября число новых пациентов с COVID-19 составило менее 33 тыс., а именно 32 648.

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