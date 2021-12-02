Рашкина могут привлечь к админответственности за вождение в нетрезвом виде

В отношении депутат Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте, о чем сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В сообщении указано, что решение об этом принял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Следствием установлено, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка», расположенного в Саратовской области депутат Рашкин с подельниками во время незаконной охоты застрелил лося из карабина.

Затем он предпринял попытку скрыть оружие, а также вместе с товарищами расчленил тушу животного с помощью ножей и топора. Мясо животного он погрузил в багажник и салон своего авто и уехал.

Через некоторое время Рашкин был остановлен сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.