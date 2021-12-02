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55 минут назад

Рашкина могут привлечь к админответственности за вождение в нетрезвом виде

Рашкина могут привлечь к админответственности за вождение в нетрезвом виде
Фото: runews24.rurunews24.ru

В отношении депутат Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте, о чем сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В сообщении указано, что решение об этом принял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Следствием установлено, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка», расположенного в Саратовской области депутат Рашкин с подельниками во время незаконной охоты застрелил лося из карабина.

Затем он предпринял попытку скрыть оружие, а также вместе с товарищами расчленил тушу животного с помощью ножей и топора. Мясо животного он погрузил в багажник и салон своего авто и уехал.

Через некоторое время Рашкин был остановлен сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

После этого депутаты Госдумы лишили Рашкина депутатской неприкосновенности. Кроме уголовной ответственности, депутату грозит и административная, так как во время управления авто от него исходил запах алкоголя, но проходить освидетельствование парламентарий отказался. Сейчас Рашкин находится в больнице, где восстанавливается после перенесенной операции.

Политика,Светлана Петренко,Валерий Рашкин,Александр Бастрыкин,КПРФ,Госдума,СКР,
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