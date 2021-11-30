На нервной почве: Рашкин попал в больницу

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу. Как сообщает «Независимая газета» , причиной госпитализации стала обострившаяся на нервной почве глазная болезнь.

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Сейчас парламентария ожидает операция, однако секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов не уточнил, какая именно.

Напомним, что 29 октября Рашкина поймали с разделанной тушей лося в лесу в Саратовской области. Сперва депутат заявлял, что нашел животное уже убитым пока гулял в лесу и решил взять его части домой. Однако неподалеку от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного, что стало поводом для возбуждения уголовного дела о незаконной охоте.

Позднее парламентарий признался в убийстве животного и объяснил, что устал во время выборов и решил отправиться на отдых в фермерское хозяйство своих друзей. Они предложили ему порыбачить и поохотиться. Депутат отправился на охоту в одиночку, где заметил животное, которое спутал с кабаном. Рашкин произвёл два выстрела, а подойдя к месту понял, что убил лося.