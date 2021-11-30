Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты в Саратовской области, госпитализирован. Об этом сообщает «Независимая газета».

Отмечается, что из-за недавнего решения депутатов Госдумы о снятии с него неприкосновенности, у Рашкина на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь, ему назначена операция.

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, правоохранители по делу Рашкина не проводили ни обысков, ни допросов свидетелей.

«Пока [спикер Госдумы Вячеслав] Володин завизирует документы, пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет. Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, сам Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда», — сказал Обухов.

Он также выразил мнение, что Рашкина могут лишить мандата и отправить в тюрьму.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.