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1 час назад

Депутат КПРФ Рашкин госпитализирован

Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты в Саратовской области, госпитализирован. Об этом сообщает «Независимая газета».

Отмечается, что из-за недавнего решения депутатов Госдумы о снятии с него неприкосновенности, у Рашкина на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь, ему назначена операция.

Депутат Рашкин озвучил свою версию инцидента с лосем

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, правоохранители по делу Рашкина не проводили ни обысков, ни допросов свидетелей.

«Пока [спикер Госдумы Вячеслав] Володин завизирует документы, пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет. Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, сам Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда», — сказал Обухов.

Он также выразил мнение, что Рашкина могут лишить мандата и отправить в тюрьму.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.

25 ноября Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата.

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