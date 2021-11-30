«Им и так нелегко»: Кадыров встал на защиту женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «суровых и строгих джигитов» не быть жесткими в отношении женщин. Соответствующий пост он написал на своей странице в «Вконтакте».
«Друзья, не разбирающиеся в тонкостях Ислама и чеченских традициях люди ошибочно полагают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество. Да что уж говорить, даже некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений — это постыдный поступок. Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко», — написал чеченский лидер.
Соответствующую запись он приурочил ко Дню матери.
Ранее сообщалось, что парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Документ поддержал глава республики Рамзан Кадыров и осудил тех, кто «не имеет собственного мнения» и стремится как можно быстрее высказаться против законопроекта.