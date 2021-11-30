В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
1 час назад

Кадыров призвал "суровых джигитов" не быть жесткими в отношении женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «суровых и строгих джигитов» не быть жесткими в отношении женщин. Соответствующий пост он написал на своей странице в «Вконтакте».

«Им и так нелегко»: Кадыров встал на защиту женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, не разбирающиеся в тонкостях Ислама и чеченских традициях люди ошибочно полагают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество. Да что уж говорить, даже некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений — это постыдный поступок. Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко», — написал чеченский лидер.

Соответствующую запись он приурочил ко Дню матери.

22-летняя дочь Кадырова стала министром

Ранее сообщалось, что парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Документ поддержал глава республики Рамзан Кадыров и осудил тех, кто «не имеет собственного мнения» и стремится как можно быстрее высказаться против законопроекта.

Политика,Рамзан Кадыров,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители