Медведев озаботился ростом преступности среди мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил серьезную озабоченность ростом преступности среди мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул необходимость подготовки дополнительных мер по обеспечению безопасности в России. Это, по его словам, станет частью совершенствования миграционной политики в стране. Медведев также добавил, что эффективность российского законодательства в этой сфере возросла за последние годы.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить изменения в законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. В Государственной Думе сочли такую меру необходимой для профилактики правонарушений, а зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил распространить подобную практику сначала на преступников, а затем и на всех россиян.