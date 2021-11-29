В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту

Медведев озаботился ростом преступности среди мигрантов

Lenta.ru
1 час назад

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил серьезную озабоченность ростом преступности среди мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев озаботился ростом преступности среди мигрантов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик подчеркнул необходимость подготовки дополнительных мер по обеспечению безопасности в России. Это, по его словам, станет частью совершенствования миграционной политики в стране. Медведев также добавил, что эффективность российского законодательства в этой сфере возросла за последние годы.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить изменения в законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. В Государственной Думе сочли такую меру необходимой для профилактики правонарушений, а зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил распространить подобную практику сначала на преступников, а затем и на всех россиян.

По словам последнего, эффективной мерой противодействия преступности среди мигрантов также будет создание мощной системы превенции. Выборный подчеркнул, что приезжие должны понимать неотвратимость наказания.

Политика,Анатолий Выборный,Александр Бастрыкин,Дмитрий Медведев,Госдума,Совет безопасности РФ,СКР,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители