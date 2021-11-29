В России решили избавиться от термина «QR-код»

Российские власти решили свести к минимуму использование термина «QR-код» в общественной риторике из-за негативного отношения граждан к нему. Как сообщает РБК, сейчас в Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому вакцинированные, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации жители страны смогут посещать общественные места.

Как отметил один из федеральных чиновников, QR-код представляет собой лишь инструмент передачи информации — с его помощью можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Собеседник издания подчеркнул, что сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные меры, должен называться как-то иначе.

В списке терминов, которые могут заменить «QR-код», обсуждаются следующие варианты: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и другие.