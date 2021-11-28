Песков о словах Зеленского про список на обмен: «Без комментариев»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев через президента Турции Тайипа Эрдогана передал России список удерживаемых лиц на обмен. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Без комментариев», - сказал Песков.
Два дня назад Зеленский заявил, что через Эрдогана передал список российскому лидеру. Ответа пока не последовало.
Глава Украины встретился с Эрдоганом в США, на полях Генассамблеи ООН. В списке Зеленского 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе. Президент Украины попросил турецкого коллегу «замолвить слово» за них перед президентом РФ Владимиром Путиным.