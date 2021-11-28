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Путин выразил соболезнования семье Градского

Lenta.ru
36 минут назад

Президент России Владимир Путин направил телеграмму семье умершего певца Александра Градского. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отреагировал на смерть Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ней он выразил глубокие соболезнования родственникам артиста.

Ранее сообщалось, что Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

Незадолго до смерти певца и композитора в его крови нашли большое число антител к коронавирусу. После того как Градский перенес COVID-19, он начал жаловался на боли в ногах и практически не вставал.

Стало известно о наследстве Александра Градского

О смерти музыканта стало известно в воскресенье, 28 ноября. Медики доставили Градского в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению его здоровья привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Политика,Александр Градский,Владимир Путин,
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