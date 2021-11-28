Путин отреагировал на смерть Градского

Президент России Владимир Путин направил телеграмму семье умершего певца Александра Градского. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ней он выразил глубокие соболезнования родственникам артиста.

Ранее сообщалось, что Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

Незадолго до смерти певца и композитора в его крови нашли большое число антител к коронавирусу. После того как Градский перенес COVID-19, он начал жаловался на боли в ногах и практически не вставал.