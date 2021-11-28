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Украине предрекли потерю территорий «по крымскому пути»

Ювелина Бернст
47 минут назад

Украине грозит дробление и переход части ее территорий в состав России в случае отказа от «Минска — 2». Такой прогноз сделал журналист Владимир Скачко в эфире YouTube-канала Topinform.

Украине предрекли потерю территорий «по крымскому пути»
Фото: ТАССТАСС

Скачко заявил, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию.

Если «Минск — 2» отложат на неопределенное время, то начнется процесс дробления Украины, считает журналист. В первую очередь, по его прогнозам, России полностью отойдут Донецкая и Луганская области.

«Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», - сказал Скачко.

Аналогичное мнение уже высказывал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он заявлял, что выход Киева из Минских соглашений приведет к потере шести областей.

Эксперт назвал сложность для российской армии в войне с Украиной

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня в регионе, вывод тяжелых вооружений и конституционную реформу в областях.

Политика,Владимир Скачко,
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