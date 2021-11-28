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Австрия признала зависимость Европы от российского газа

Майк Габриелян
18 минут назад

Канцлер Австрии Александер Шалленберг признал зависимость Европы от российского газа и выступил за запуск «Северного потока — 2». Об этом политик заявил в интервью газете Corriere della Sera.

Австрия признала зависимость Европы от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Факт в том, что с "Северным потоком — 2" или без него мы все равно зависимы от российского газа», — сказал канцлер.

Он отметил, что газопровод позволит диверсифицировать маршруты поставок топлива, а Россия всегда соблюдала договоренности по поставкам газа.

Также канцлер заявил, что является приверженцем энергонезависимости Европы и посетовал, что Москва сейчас не увеличивает поставки газа.

Ранее стало известно, что Госдеп США настоял на отказе от санкций для «Северного потока-2».

Политика,Госдеп США,Сorriere della sera,
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