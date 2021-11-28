Эксперт озвучил последнюю задачу Путина на посту президента

«Последнее, что должен сделать Владимир Путин в своей президентской карьере, которая еще неизвестно когда закончится. Он должен стать великим миротворцем. Собственно, с 2014 года идет речь о том, что нужно создать Карибский кризис, чтобы его потом урегулировать», — сказал Станислав Белковский в эфире радио «Эхо Москвы».