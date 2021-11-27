Антонов сообщил о высылке 27 российских дипломатов из США

Несколько десятков российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты в январе 2022 года, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», – заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live», передает РИА «Новости».

Он добавил, что у супруг дипломатов отзывают аккредитацию, а детям не выдают визы. По его словам, это – политика по разъединению семей дипломатов, хотя США и декларируют бережное отношение к семейным традициям.