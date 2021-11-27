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Снятого за банкет во время траура мэра Прокопьевска выгнали из партии

Елена Прошина
1 час назад

Секретарь Кузбасского регионального отделения «Единой России» сенатор Алексей Синицын заявил, что уволенный мэр Прокопьевска в Кузбассе Вячеслав Старченко и спикер горсовета Наталья Бурдина исключены из партии за банкет во время траура по погибшим горнякам. Его слова приводит РИА «Новости».

Снятого за банкет во время траура мэра Прокопьевска выгнали из партии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», - сообщил Синицын.

По его словам, эти чиновники отвечали за исполнение решения главы Кузбасса Сергея Цивилева о трауре в регионе после гибели шахтеров на шахте «Листвяжная».

Ранее Цивилев уволил Старченко за организацию банкета по случаю своего вступления в должность мэра. Последний пробыл на своем посту всего один день.

Праздник состоялся во время объявленного с 26 по 28 ноября в регионе траура после ЧП, произошедшего 25 ноября на горнодобывающем предприятии в поселке Белово Кемеровской области. На «Листвяжной» произошло задымление в момент, когда под землей находились 285 человек. По предварительной версии, взорвался метан в одной из галерей шахты.

Большинству шахтеров удалось спастись. Однако 46 работников предприятия погибли под землей. Во время спасательной операции погибли пятеро горноспасателей. Согласно последним данным, в больницах региона сейчас находятся 38 шахтеров и 15 спасателей.

Политика,Сергей Цивилев,Алексей Синицын,Единая Россия,РИА Новости,
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