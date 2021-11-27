Снятого за банкет во время траура мэра Прокопьевска выгнали из партии

Секретарь Кузбасского регионального отделения «Единой России» сенатор Алексей Синицын заявил, что уволенный мэр Прокопьевска в Кузбассе Вячеслав Старченко и спикер горсовета Наталья Бурдина исключены из партии за банкет во время траура по погибшим горнякам. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», - сообщил Синицын.

По его словам, эти чиновники отвечали за исполнение решения главы Кузбасса Сергея Цивилева о трауре в регионе после гибели шахтеров на шахте «Листвяжная».

Ранее Цивилев уволил Старченко за организацию банкета по случаю своего вступления в должность мэра. Последний пробыл на своем посту всего один день.

Праздник состоялся во время объявленного с 26 по 28 ноября в регионе траура после ЧП, произошедшего 25 ноября на горнодобывающем предприятии в поселке Белово Кемеровской области. На «Листвяжной» произошло задымление в момент, когда под землей находились 285 человек. По предварительной версии, взорвался метан в одной из галерей шахты.