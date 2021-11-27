Глава СВР прокомментировал сообщения о планах вторжения России на Украину

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Его слова передают «Вести».

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«Если послушать американцев, то в ближайшие недели должно состояться российское вторжение на Украину. Откуда ноги растут? Потому что ведь ерунда! Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», – заверил Нарышкин.

Как он выразился, Госдеп «накачивает этими фальшивками, этой ложью» своих союзников, СМИ и руководителей политологических центров США, «чтобы они эту ложь множили, множили и множили».

Глава СВР считает, что цель Вашингтона - толкнуть Киев с новой силой разжечь конфликт на востоке Украины.

«Причем для Соединенных Штатов Америки Украина во всей этой истории – это расходный материал», - отметил Нарышкин.

России в этой ситуации нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность, заключил он.