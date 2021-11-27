Депутат Госдумы назвал таджиков «хозяевами» России

В двух километрах от Кремля собралась многотысячная толпа — и никто ничего не заметил. В ГУ МВД по Москве об этом узнали только постфактум. <...> Прибывшие на место отряды полиции уговаривали мигрантов разойтись. Разгонять мигрантов никто не посмел. Ну конечно, кто после этого останется в живых? Это вам не бабушек со студентами избивать. Это же реально накачанные, сильные люди, там и боевики есть подготовленные. В стране есть хозяева, — сказал Делягин в своём Telegram.