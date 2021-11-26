Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы

Президент России Владимир Путин заявил, что он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном договорились до конца года демаркировать границу между двумя закавказскими республиками. Об этом он сообщил по итогам трехсторонней встречи, передает РИА «Новости».

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Российский лидер подчеркнул, что никаких препятствий для демаркации нет. Он добавил, что Россия и в дальнейшем будет содействовать улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что по некоторым вопросам у сторон нет разночтений, как казалось до этой встречи.

Ранее Путин заявил, что стороны работали очень конструктивно. Он сообщил, что политики в ходе переговоров договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

По словам российского лидера, никаких препятствий для этого нет. Путин также подчеркнул, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.