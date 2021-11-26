Путина признали экспертом по удержанию Запада в напряжении

Президент России Владимир Путин является «экспертом по блефу и удержанию Запада в напряжении, но не хочет войны на Украине». Об этом пишет Bloomberg.

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«Кремлевский лидер использует наращивание войск вблизи Украины с целью привлечь внимание США. Путин — эксперт в блефе и удержании Запада в напряжении, подводя отношения до предела, прежде чем повернуть без предупреждения. Но серьезно настроен быть услышанным на Украине», — говорится в статье агентства.

Со ссылкой на «близких к Кремлю людей» Bloomberg отмечает, что «Путин не хочет начинать еще одну войну на Украине, но должен показать, что готов сражаться в случае необходимости». Подобные действия необходимы, чтобы «противостоять расширению НАТО в стране, которая на протяжении веков была частью России».

Путин «искренен, когда говорит, что не планирует вторжений», подчеркивает Bloomberg.