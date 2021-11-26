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Путина признали экспертом по удержанию Запада в напряжении

Елена Прошина
16 минут назад

Президент России Владимир Путин является «экспертом по блефу и удержанию Запада в напряжении, но не хочет войны на Украине». Об этом пишет Bloomberg.

Путина признали экспертом по удержанию Запада в напряжении
Фото: ReutersReuters

«Кремлевский лидер использует наращивание войск вблизи Украины с целью привлечь внимание США. Путин — эксперт в блефе и удержании Запада в напряжении, подводя отношения до предела, прежде чем повернуть без предупреждения. Но серьезно настроен быть услышанным на Украине», — говорится в статье агентства.

Со ссылкой на «близких к Кремлю людей» Bloomberg отмечает, что «Путин не хочет начинать еще одну войну на Украине, но должен показать, что готов сражаться в случае необходимости». Подобные действия необходимы, чтобы «противостоять расширению НАТО в стране, которая на протяжении веков была частью России».

Путин «искренен, когда говорит, что не планирует вторжений», подчеркивает Bloomberg.

Ранее агентство писало, что в разведке США заявили о планах России вторгнуться на Украину, в том числе через Белоруссию. Сам Путин назвал данные сообщения алармистскими.

Политика,В мире,Владимир Путин,НАТО,Bloomberg,
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