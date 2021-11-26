Bloomberg: Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении

Президент России Владимир Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении, однако он не хочет войны на Украине, пишет Bloomberg.

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«Путин — эксперт в блефе и умении держать Запад в напряжении, подводя отношения к краю, перед тем как повернуть без предупреждения», — говорится в статье агентства.

Издание со ссылкой на «близкие к Кремлю источники» указывает, что, несмотря на нежелание Путина «еще одной войны на Украине, он должен показать, что готов сражаться в случае необходимости». Это, по мнению авторов статьи, необходимо для противостояния расширению присутствия НАТО на Украине.

Как пишет агентство, Путин «искренен, когда говорит, что не планирует вторжений».