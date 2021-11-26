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В МИД оценили отказ Зеленского считать людьми украинцев под санкциями СНБО

Lenta.ruиещё 4
58 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ президента Украины Владимира Зеленского считать людьми граждан его страны, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В МИД оценили отказ Зеленского считать людьми украинцев под санкциями СНБО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в пятницу, 26 ноября, в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции СНБО людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи».

Захарова процитировала состоявшийся диалог президента с журналисткой «Фокуса» Екатериной Шумило.

«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», — написала дипломат.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.

В июле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство ввело санкции против сотни украинских граждан. По его словам, Киев установил, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина США, 127 — живы, а три человека умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, отметил секретарь.

Политика,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Казначейство США,МИД,
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