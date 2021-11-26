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Путин назвал целью трехсторонней встречи создание условий для возрождения Карабаха

ТАСС
1 час назад

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал целью трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном создание условий для возрождения Нагорного Карабаха.

Путин назвал целью трехсторонней встречи создание условий для возрождения Карабаха
Фото: ТАССТАСС

"Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель всех наших усилий, а именно - в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя там чувствовать в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику", - сказал российский лидер, открывая встречу.

Путин убежден, что Россия, Армения и Азербайджан ради общих интересов должны стремиться к укреплению связей между странами.

"Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - сказал Путин.

Крупномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе в настоящий момент не ведутся, и это свидетельствует о том, что за год для урегулирования ситуации в регионе удалось сделать немало, отметил президент.

"Все-таки за год сделано немало, - констатировал Путин. - Никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо". По его словам, немало было сделано за год для урегулирования ситуации в Карабахе, но, к сожалению, пока решить удалось не все вопросы.

"За это время, действительно, сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы урегулированы, я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения", - констатировал он.

По оценке Путина, все это требует особого внимания со стороны лидеров. "Собственно говоря, ради этого мы с вами в том числе и сегодня собрались - для того чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом все-таки за год сделано немало", - уверен он.

Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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