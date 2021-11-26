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«Не занимаемся таким»: Песков ответил на обвинения Зеленского в госперевороте

Алиса Селезнёва
1 час назад

Россия никогда не собиралась участвовать в «госперевороте на Украине», о подготовке которого заявил сегодня украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Не занимаемся таким»: Песков ответил на обвинения Зеленского в госперевороте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.

При этом президент Украины уточнил, что разглашать все имеющиеся у него данные он не имеет права, однако на госпереворот планировали «привлечь» один миллиард долларов.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля отметил, что «у России не было никаких планов принимать участие» в смене власти на Украине.

«Россия никогда не занимается вообще такими делами», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Политика,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,Дмитрий Песков,
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