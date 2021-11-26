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Мишустин: На Курилах будет введен режим свободной таможенной территории

Национальная Служба Новостей
1 час назад

На Курилах будет введен режим свободной таможенной территории, но важно, чтобы острова не превратились в офшорную зону. Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о режиме свободной таможенной территории на Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подобное предостережение связано с возможностью попадания туда тех, кто «хочет лишь минимизировать налоги».

Поэтому, отметил Мишустин, изменения в первую очередь затронут те компании, которые не будут заниматься производством подакцизных товаров или добычей и переработкой углеводородов, а в действительности начнут работать на Курилах.

Отмечается, что в связи с нововведениями, товары, ввезенные из других стран, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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